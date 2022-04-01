Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de şiddetli fırtına bir evin çatısını yerinden söktü. Çatıdan düşen parçalar sonucu evde oturan kişi yaralandı.

Edirne'de şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle evin çatısı yerinden söküldü. Çatıdan düşen parçaların evde oturan vatandaşın üzerine düşmesi sonucu 1 vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan vatandaş, ambulans ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. - EDİRNE