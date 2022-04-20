Elazığ'da fırtına çatıları uçurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da fırtına çatıları uçurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Elazığ'da fırtına çatıları uçurdu Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dün akşam saatlerinde toz bulutu ile birlikte başlayan fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu.

Elazığ'da fırtına çatıları uçurdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dün akşam saatlerinde toz bulutu ile birlikte başlayan fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek sokakta bir siteden apartmanın asansör çatısı şiddetli rüzgar nedeni ile uçtu. Çatı, karşı bloğa çarptıktan sonra araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title