Elazığ'da fırtına çatıları uçurdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dün akşam saatlerinde toz bulutu ile birlikte başlayan fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek sokakta bir siteden apartmanın asansör çatısı şiddetli rüzgar nedeni ile uçtu. Çatı, karşı bloğa çarptıktan sonra araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.