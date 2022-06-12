Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı - Haberler

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Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı Elazığ'da etkili olan fırtına sonrasında ağaç devrildi.

Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan fırtına sonrasında ağaç devrildi. Ağacın altında kalarak yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Olay, kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkili olan fırtınaya dayanamayan bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir kişi ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevre güvenliği alan belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

Fırtına Elazığ 3. Sayfa Haberler

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