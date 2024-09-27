Hatay'da Fritöz Yangını, Fırın Mutfağını Kullanılamaz Hale Getirdi
İskenderun'daki bir fırında fritözde çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak yangın, fırının mutfak kısmını tamamen kullanılmaz hale getirdi.
Hatay'da fritözde başlayan yangın, fırının mutfak kısmını kullanılmaz hale getirdi.
İskenderun İlçesi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan bir fırındaki fritözde meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İskenderun İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken iş yerinin mutfağı kullanılmaz hale geldi. - HATAY