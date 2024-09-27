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Hatay'da Fritöz Yangını, Fırın Mutfağını Kullanılamaz Hale Getirdi

Hatay'da Fritöz Yangını, Fırın Mutfağını Kullanılamaz Hale Getirdi
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İskenderun'daki bir fırında fritözde çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak yangın, fırının mutfak kısmını tamamen kullanılmaz hale getirdi.

Hatay'da fritözde başlayan yangın, fırının mutfak kısmını kullanılmaz hale getirdi.

İskenderun İlçesi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan bir fırındaki fritözde meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İskenderun İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken iş yerinin mutfağı kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İtfaiye 3-sayfa hatay

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