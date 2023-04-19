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Fırının bacasında yangın

Fırının bacasında yangın

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında bulunan fırının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini seferber etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında bulunan fırının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini seferber etti. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Samsun-Sinop kara yolu kenarında bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan fırının bacasında yangın çıktı. Bacadan çıkan kıvılcımları gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla bacadaki yangını büyümeden söndürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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