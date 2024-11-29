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Fırından 10 Bin TL ve Telefon Çalan Kadın Hırsız Tutuklandı

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Hatay'da bir fırına gelerek iyi niyetini suistimal eden kadın, masanın üzerindeki 10 bin TL para ve cep telefonunu çaldı. 24 saat içinde yakalanan hırsız, mahkeme tarafından tutuklandı.

Fırıncının iyi niyetini su istimal ederek telefon ve parayı çalan kadın tutuklandı

24 saat geçmeden yakalanan kadın hırsız tutuklandı

HATAY - Hatay'da simit yemek için geldiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan kadın hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Osman Ölmez'e ait simit fırınında yaşanan olayda üşüdüğünü söyleyerek iş yerine gelen kadın hırsız, masanın üzerinde bulunan 10 bin TL ve cep telefonunu çalmıştı. Fırın sahibi Ölmez'in iyi niyetini su istimal eden kadın hırsız akıllara durgun veren davranışı sonrası polis ekipleri 24 saat geçmeden D.K. olduğu tespit edilen hırsızı yakalamayı başardı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan kadından çaldığı telefon geri alınırken, parayı harcadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın hırsızın gün içerisinde adliyeye sevk edildi. D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Fırından 10 Bin TL ve Telefon Çalan Kadın Hırsız Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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