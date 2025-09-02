Fırında unutulan kek apartmanı dumana boğdu

Aksaray'da fırına kek koyduktan sonra unutup dışarı çıkan yaşlı adamın mutfağı kül oldu. Dumanlara boğulan ağartman tahliye edilirken, itfaiye kapıyı kırıp içeri girdi.

Olay, Ereğlikapı Mahallesi Şehit Polis Şükrü Koçak Caddesi'nde 5 katlı Kutlu Apartmanı'nın giriş katında, Abdullah M.'ye (72) ait ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam kek yapmak için girdiği mutfakta yaptığı keki fırına koyup bir süre sonra da unutup evden çıktı. Bir süre sonra önce fırında unutulan kek, sonra da fırın yandı. Fırının yanmasıyla birlikte daire adeta dumanlara boğulurken, çok geçmeden dumanlar apartmanı sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri bir yandan apartmanı tahliye etti, öte yandan da direnin kapısını kırarak eve girdi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Fırında yanan kek kalıbı da ekiplerce dışarıya çıkarıldı. Şans eseri kimsenin etkilenmediği olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - AKSARAY