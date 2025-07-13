Fırat Nehri'nde Boğulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet Durmuş, boğularak yaşamını yitirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tespit edildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Nizip ilçesi Belkıs kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet Durmuş, aniden çırpınarak suyun içinde gözden kayboldu. Suya atlayan arkadaşları, Ahmet'in cansız bedenini sudan çıkartarak, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa