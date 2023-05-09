Firarilere ateş ederken Zuhal'in ölümüne neden olan polisin davasında keşif kararı

Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli polis memurunun yargılanmasına başlandı. Mahkeme, suç unsurlarının araştırılması için olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Beyoğlu'nda 11 Aralık 2022'de firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.'nin silahla ateş etmesi ve oradan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 45.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık A.D. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Zuhal Ebrar Yıldız'ın annesi Dilek Yıldız ile babası Zekeriya Yıldız da müşteki sıfatıyla katıldı.

"O sırada şüphelilerden biri elini beline attı, ayağa kalkar gibi oldu ve motosiklet çalıştı"

Duruşmada savunma yapan sanık A.D., görevini yapmaya çalışırken böyle bir olaya sebebiyet verdiği için özür dilediğini söyleyerek, "Can siper yakalamaya çalıştığımız bir başka dosyanın şüphelilerini yakalayarak adli mercilere intikal ettirmek için özellikle son günlerde yoğun mesai harcıyorduk. Bu kişileri olay gününe kadar 40 gün boyunca yakalamaya çalıştık. Olay günü ekip arkadaşıma sokağa yeni giriş yapan takviye ekip ile beni koordine etmesini istedim. Biraz ilerledikten sonra binanın önünde 2 motosiklet, üzerinde 2 kişi yanlarında da 2 erkek şahıs gördüm. Göz göze geldik, bu kişilerin yüzlerini tespit etmeye çalışırken bana saldırabileceklerini düşünerek ellerini kontrol ettim. O sırada şüphelilerden biri elini beline attı, ayağa kalkar gibi oldu ve motosiklet çalıştı. Daha sonra motosikletle üzerime doğru gelmeye başladılar" dedi.

"Motosikletin çarpması nedeniyle yere düştüğünü zannettik, kan izi de görmedik"

Savunmasına devam eden sanık A.D., "Elimi belime atarak silahımı çektim, kaçmak için her şeyi yapabileceklerini bildiğim için bana da saldırır düşüncesiyle silahımı çektim, sağ tarafımda karanlık bir yola doğru kaçmaya başladılar. Bu sırada bana doğru hamle yapan ve kaçmaya çalışan motosikleti durdurmak amacıyla arka tekere nişan alarak 2 el ateş ettim. Peşinden giden motosikletin arka tekerine durdurmak amacıyla nişan alarak 1 el ateş ettim. Daha sonra motosikletin farkından bir kişiye çarptığını gördüm. Bunu fark eder etmez silahımı belime koydum ve arkadaşlarımı uyararak bu kişinin yanına gittim. Bilincinin yerinde olmadığını fark ettim ambulansı aradık. Motosikletin çarpması nedeniyle yere düştüğünü zannettik, kan izi de görmedik. Amacım yakalamaya çalıştığımız, uyarılara rağmen durmayan kişileri durdurmaktı. Şahısların gittiği istikamet karanlıktı, birine motosikletin çarptığını görür görmez ateş etmeyi kestim. Tek amacım motosikletin tekerini hedef alarak onları durdurmaktı. Görmediğim bir yöne ateş etmedim. Yakalamaya çalıştığımız kişiler dışında çevrede kimseyi görmedim" ifadelerini kullandı.

"Kızımı ben yıkadım, sırtında mermi girişi vardı"

Duruşmada maktul Yıldız'ın babası Zekeriya Yıldız sanıktan şikayetçi olduğunu söylerken, annesi Dilek Yıldız, "Olayın gerçekleştiği yere yakın oturmaktayız. Silah sesini duydum, evden dışarı çıktığımda kızım yerde yatıyordu. Kusmuş ve yan dönmüştü. Birileri beni tuttu, motor çarptı dediler. Kızımı ben yıkadım, sırtında mermi girişi vardı. Motosiklet üzerindeki kişiler orada bulunan şahıslarla sakin bir şekilde konuşuyorlar, sanık elini beline atarak silahla ateş etmiştir. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Savcılık tahliyesini talep etti

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin de toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Olay yerinde keşif yapılacak

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, suç unsurlarının araştırılması için olay yerinde 22 Mayıs saat 09.30'da keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL