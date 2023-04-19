Firarilere ateş ederken Zuhal'in ölümüne neden olan polisle ilgili soruşturma tamamlandı

Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli polis memuru hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli polisin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu'nda 11 Aralık 2022'de firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.'nin silahla ateş etmesi ve oradan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin de arasında bulunduğu 4 kişilik polis ekibinin, 'yağma' suçundan haklarında firar kaydı bulunan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla aldığı bilgiler doğrultusunda olay yerine geldikleri, daha sonra motosiklet ile kaçan şahısların arkasından şüpheli polis memuru A.D.'nin yere doğru üç el ateş ettiği, bu atışlardan bir tanesinin yerden sekerek olay yerinden yaya olarak geçmekte olan Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırt kısmına isabet ederek ölümüne neden olduğu anlatıldı.

Merminin bir tarafının yassılaşmış olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi, olay sırasında kaçan şahıslarla arasındaki mesafenin yakın sayılabilecek bir mesafe olduğu, yere ve motosikletin lastiklerine doğru ateş ettiğinin güvenlik kamera görüntüsüyle sabit olduğu, motosikletin arka kısmının isabet aldığı, maktul Yıldız'ın vücudundan çıkan merminin yerden sekme sonucunda bir tarafının yassılaşmış olduğu ve olayın akşam vaktinde meydana gelmesi nedeniyle şüphelilerin kaçtığı tarafın karanlık olduğu aktarıldı.

"İlk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim, yanına gittiğimde de vurulduğunu anlamadım"

Şüpheli polis memuru A.D.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin 10 yıldır polis memuru olarak İstanbul'da görev yaptığını söyleyerek, "Kendilerine 'dur polis' ihtarında bulundum ancak durmamaları üzerine silahımı çıkararak motosikletin teker kısmına doğru ateş etmeye başladım. Gittikleri yol site içerisinde kaldırımlı ve karanlık bir yoldu, bu yolda giden motosikletlerden başka ne ölen şahsı ne de başka bir kişinin geçtiğini görmedim. Şahıslar motosikletle bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan şüphelinin bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Yanına gittiğimde de vurulduğunu anlamadım çünkü hiç kan yoktu. Sonra 112 ekiplerine ve haber merkezimize haber verdim. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurulduğunu hastanede öğrendim. Benim kesinlikle ne şahısları ne de olay yerinde bulunan başka vatandaşları vurmak gibi bir kastım söz konusu değildi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

9 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL