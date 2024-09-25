Suç makinesi firariler dolandırıcılık operasyonunda yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşları araç kiralama yöntemiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda 69 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ile 90 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. yakalanarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile ilgili olarak, vatandaşların araç kiralama yöntemiyle dolandırılmalarının önüne geçilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Mağdurların kendilerine verilen banka hesabına para gönderdiği, toplanan paraların 'hesapçı' diye tabir edilen şahısların verdikleri banka kartı ve mobil bankacılık bilgileriyle "aracı" diye tabir edilen şüphelilere gönderildiği tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri 69 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.ile 90 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S.'yiyakalayarak gözaltına aldı. 5 vatandaşın da aynı şüpheliler tarafından aynı yöntemle dolandırıldığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.