Üye Girişi
Haberler
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi

Firariden Sosyal Medya ile Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da cezaevinden firar eden Oğulcan Ş., sosyal medya paylaşımı yaptıktan sonra polisin takibiyle kız arkadaşının evinde yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da cezaevinden firar eden şahıs sosyal medya hesabında "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptıktan sonra Çukurova ve Seyhan polisi tarafından kız arkadaşı 3 gün takip edilerek evinde yakalandı. Yakalanan firarinin polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öğrenildi.

İddiaya göre, Oğulcan Ş. (21) 4 ay önce cezaevinden firar etti. Dolandırıcılık başta olmak üzere uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah taşımak gibi 123 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Ş., sosyal medya hesabından yaptığı "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı dikkat çekti.

Bu paylaşımın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Oğulcan Ş.'nin peşine düştü.

Kız arkadaşını takibe alıp firari şahsı yakaladılar

Çukurova polisleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda Oğulcan Ş.'nin otomobilini durdurdu. Ancak yapılan aramada firari otomobilde bulunamadı. Bunun üzerine Çukurova polisi şahsın kız arkadaşını takibe aldı. 3 gün boyunca genç kızı takip eden polis, Oğulcan Ş.'nin Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Evinde yakalanınca polislere 'sizi hiç beklemiyordum' dedi

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Oğulcan Ş.'yi eve yapılan baskında yakaladı. Yakalanan şahsın polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öğrenildi.

Evde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Saklandığı adreste çıkan silahlar için, "Hasımlarım vardı. Kendimi korumak için yanımda bulunduruyordum" savunması yaptığı öğrenilen Oğulcan Ş., Fatih Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, sonra da cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen silahların ise daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kadın sporcular darp edildi: Bakan'dan jet açıklama
img

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
img

Haliç'in ortasında can pazarı! Yaslandığı korkuluk kırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Yaslandığı korkuluk kırılınca Haliç'e düştü

Haliç'in ortasında can pazarı! Yaslandığı korkuluk kırıldı
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.