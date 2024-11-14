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Firariden Gazetecilere İlginç Açıklama: "Adaletten Kaçılmaz"

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Konya'da 134 dosyadan hapis cezası bulunan ve firari olan 18 yaşındaki M.Y., polis tarafından yakalandı. Hastaneden çıkışında gazetecilere adalet ve polis sevgisi üzerine ilginç sözler sarf etti.

84 yıl hapis cezası olan firariden gazetecilere: "Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz"

Konya'da 134 farklı dosyadan aranması olan cezaevi firarisi yakalanınca söyledikleriyle pes dedirtti

KONYA - Konya'da 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden çıkışında kendini görüntüleyen gazetecilere, "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" diyerek cezaevine gitti.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya'da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara Sincan Açık Cezaevinden firari olan 18 yaşındaki M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir araçla seyir halinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, bir süre sonra kontrollü olarak durduruldu. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Firariden Gazetecilere İlginç Açıklama:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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