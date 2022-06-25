Firari zanlılar JASAT'tan kaçamadı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 13 firari zanlı, jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıkları ve Jasat, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, 15-21 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Menderes, Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Aliağa ve Tire ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 zanlı JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan tüm zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa