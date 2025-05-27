Firari Zanlı Diyarbakır'da Yakalandı

Firari Zanlı Diyarbakır'da Yakalandı
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Diyarbakır'da, 82 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık zanlısı T.Ş. yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır'da, 82 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve 82 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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