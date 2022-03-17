Firari uyuşturucu taciri ormanlık alandan yakalandı

ANTALYA Alanya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden zehir taciri JASAT timleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 farklı uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan C.K, 3 Mart günü cezaevinden firar etti. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi istihbarat çalışmaları sonucu C.K'nın saklandığı yeri tespit etti. Oba Mahallesinde saklandığı ormanlık alanda kaçmaya çalışan C.K, JASAT tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K, adliyeye sevk edildi.