Firari Torbacılara Operasyon: Tavan Arasında Yakalandılar

Firari Torbacılara Operasyon: Tavan Arasında Yakalandılar
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Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü, polis operasyonuyla tavan arasında yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Firari torbacılara operasyon: Tavan arasında yakalandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri tavan arasında 10 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, adresleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda hükümlülerden biri tavan arasında olmak üzere 10'u yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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