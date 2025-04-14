Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
'Oğlu benim babam değilsin' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

Çocuklarına DNA testi yaptıran İzmirli iş insanına şok üstüne şok

Firari Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da 124 yıl hapis cezası ve büyük miktarda para cezası bulunan A.K. isimli şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ve fişekler de ele geçirildi.

İstanbul'da hakkında 124 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da hakkında çeşitli suçlardan 124 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ve 8 milyon 78 bin 463 lira para cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Eyüpsultan Devriye Ekiplerine bağlı Mobil Park ekipleri, hakkında 124 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ve 8 milyon 78 bin 463 lira para cezası bulunan A.K.'yi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli sabit bir adreste kalmadığı ancak Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesindeki bir adrese zaman zaman geldiği belirlendi. Ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, A.K.'yi kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Firarinin 34 karşılıksız çekle işlem yapmaktan da arandığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. A.K. işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.