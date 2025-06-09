Firari Suçlu, Kardeşini Karşılarken Otogarda Yakalandı

Firari Suçlu, Kardeşini Karşılarken Otogarda Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 12 yıldır firarda olan ve 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan U.E., bayram ziyareti için otogara gelen kardeşini karşılamak üzere gittiği yerde yakalandı.

15 yıl hapis cezası olup 12 yıldır firarda olan şahıs otogara kardeşini karşılamaya gidince yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan ve 12 yıldır firari olarak aranan şahıs, Ankara'dan bayram ziyaretine gelen kardeşini karşılamak için gittiği otogarda yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şub#e Müdürlüğü ve Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonucu, "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan U.E. (60), düzenlenen operasyonla yakalandı.Pılisin yaptığı çalışmalar kapsamında U.E.'nin uzun yıllar boyunca farklı adreslerde kaldığı, başka bir kimlikle hareket ettiği, çevresine ise kardeşinin ismini kullanarak kendisini gizlediği tespit edildi. Bayram nedeniyle Ankara'dan Samsun'a gelen kardeşini karşılamak üzere otogara giden U.E.'nin aracını tespit eden polis, aracın tespit polis, yürütülen takip sonucunda söz konusu araç Havza'da durduruldu. Araç içerisinde bulunan U.E. gözaltına alındı. Havza Adliyesine sevk edilen U.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.