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Firari Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

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Gaziantep'te 8 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.F., jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te 8 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kadına karşı tehdit, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi 8 ayrı suçtan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F. isimli şahıs, JASAT ekiplerince Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Jandarma

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