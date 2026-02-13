Haberler

Cinayetten 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs Ortaca'da yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakın akrabasını öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs, Ortaca'da yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masasınca yakın akrabayı öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.S. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan M.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA



