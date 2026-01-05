Haberler

Manisa'da 7 ayrı suçtan aranan firari kıskıvrak yakalandı

Manisa'da 7 ayrı suçtan aranan firari kıskıvrak yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkında 7 ayrı yakalama emri ve 18 yılı aşkın hapis cezası bulunan H.B., Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 7 ayrı yakalama emri ve 18 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, Manisa Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla Yunusemre'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Ocak günü saat 12.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yakalanan H.B. (33) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda; Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık suçlarından 5 ayrı yakalama emri, Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi ile İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesince Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından verilen kararlar doğrultusunda toplam 7 ayrı yakalama emriyle, kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Cezası sonrası sahalara dönen Eren Elmalı'dan ilk mesaj

Konuşmakta çok zorlandı
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü

Bu ne hal? Milyonların beklediği maça damga vuran görüntü
7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak

7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak