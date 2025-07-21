Firari Şahıs İzmir'de Yakalandı

Firari Şahıs İzmir'de Yakalandı
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Balıkesir'de 104 yıl hapis cezası bulunan B.Ş., polis ekipleri tarafından İzmir'de yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de 104 yıl hapis cezası alarak firari durumda olan şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla İzmir'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Temmuz günü cezaevinden firar eden B.Ş.'yi yakalamak için başlattıkları çalışmalar neticesinde, şahsın İzmir'de saklandığını tespit etti.

'Hırsızlık, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 104 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.Ş. isimli şahıs, geçtiğimiz gün polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla İzmir'de saklandığı adreste yakalanarak Balıkesir'e getirildi. Şahıs, aynı gün adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut L tipi kapalı cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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