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Firari şahıs elinde silahla sokakta gezince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Firari şahıs elinde silahla sokakta gezince yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde elindeki silahla sokaklarda dolaşan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde elindeki silahla sokaklarda dolaşan şahıs polis tarafından yakalandı. Farklı suçlardan aranma kaydının olduğu anlaşılan şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mescit Mahallesi'nde bir kişinin silahla dolaştığı yönünde ihbar alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu adrese geçti. İsmi K.A. olarak belirlenen şahsın evine giden polis, silahlı olduğu bilinen şüpheliye karşı evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra hane etkisiz hale getirilen şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın UYAP sorgusunda 2 farklı "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan ve 2 farklı "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranma kaydı olduğu anlaşılarak gözaltına alındı.

Adli makamlar karşısına çıkarılan K.A. tespit edilen 14 yıl 25 gün hapis cezasını tamamlamak üzere ceza evine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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