'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı Suçu' sebebiyle hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 yıldır firari durumda bulunan M.T.'nin Çankaya'da saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen mali şube polisleri, belirledikleri adreste M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı Suçu' sebebiyle hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA