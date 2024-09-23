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Firari Sabahat Özer, 10 Yıl Sonra Bursa'da Yakalandı

Firari Sabahat Özer, 10 Yıl Sonra Bursa'da Yakalandı
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Bursa'da 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sabahattin Özer, 10 yıllık firar süresinin ardından yakalanarak cezaevine gönderildi. Özer'in sosyal medya kullanmadığı ve evinin çevresinde görünmediği süre zarfında, iki çocuğu olduğu tespit edildi.

Bursa'da 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve yakın çevresinin desteğiyle 'yurt dışına kaçtı' algısı oluşturan Sabahattin Özer, 10 yıl sonra kıskıvrak yakalandı. Firar süresinde 2 çocuğu olduğu tespit edilen Özer, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Bursa'da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma' suçlarından 2014 yılında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sabahattin Özer (43), yakın çevresinin aracılığıyla 'yurt dışına kaçtı' algısı oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri aradan geçen süre zarfında sosyal medya kullanmayan, evinin çevresinde görülmeyen Özer'in nüfus kayıtlarını incelediğinde, 2017 ve 2021 doğumlu çocuklarının olduğunu belirledi. Durum üzerine Sabahattin Özer'in Türkiye'de olabileceğini düşünen ekipler eşi F.Ö.'nün kayıtlarını incelediğinde, muhtarlığın bilgisi olmadan kendi evinde kaçak bir şekilde yaşadığını tespit etti. 2017 doğumlu çocuğun bu yıl okula başlayacağını düşünerek ilkokul çevresinde araştırma yapan ekipler, F.Ö.'nün adresine ulaştı.

Eşi F.Ö.'nün üzerine kayıtlı ve genellikle İstanbul'da görülen 77 plakalı otomobilin bazı günler geç saatlerde Bursa'ya geldiği belirlenince, Sabahattin Özer tarafından kullanılabileceği düşünülen araç takibe alındı. 20 Eylül günü Bursa'ya gelerek aracı park ettikten sonra evine giden Sabahattin Özer, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 10 yıldır firari olan Özer, sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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