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Firari Jandarma, Balıkesir'de Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma Y.S., jandarma operasyonuyla yakalandı. Y.S., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs olarak bir yıldır kaçaktı. Operasyon sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir yıldır aranan hakkında 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; aranan şüphelilere yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timlerinden özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekiplerin yaptığı operasyonda 'Çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 1 yıldır aranan ve hakkında toplam 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. S. ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Y. S., tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Firari Jandarma, Balıkesir'de Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Jandarma Politika Edremit 3-sayfa Hukuk Suç

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