Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı - Haberler

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Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu, hakkında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet " suçundan 9 yıl 3 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.B isimli şahıs, yapılan operasyon ile yakalandı.

E.B. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Mumcular Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bodrum, Vergi, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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