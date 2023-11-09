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Firari Hükümlü Sandıklı'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 13 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 13 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları sırasında, R.K'nin Çayırbağ beldesindeki hayvan pazarına gideceği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, hayvan pazarında yakaladı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından R.K, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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