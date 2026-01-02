Mardin'de 8 yıldır firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'askeri yasak bölgelere girme', 'basit tehdit' ile 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN