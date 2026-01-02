Haberler

Mardin'de 8 yıldır firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hakkında toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan şahıs, gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'askeri yasak bölgelere girme', 'basit tehdit' ile 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak