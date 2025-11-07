Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 aydır aranan S.Y. isimli şahsın Muş il merkezinde inşaatlarda kayıtsız işçi olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs, çalıştığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemler için ilgili birimlere sevk edildi. - MUŞ