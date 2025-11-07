Haberler

Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı

Güncelleme:
Muş il merkezinde kayıtsız işçi olarak çalışan S.Y., toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 aydır aranan S.Y. isimli şahsın Muş il merkezinde inşaatlarda kayıtsız işçi olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs, çalıştığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemler için ilgili birimlere sevk edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
