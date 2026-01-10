Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kızıltepe ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı kaydedildi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa