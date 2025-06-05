Firari Hükümlü Mağarada Yakalandı: 17 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu

Firari Hükümlü Mağarada Yakalandı: 17 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu
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Mersin polisi, silahlı yağma suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M. C.'yi kayalık arazideki bir mağarada yakaladı. Hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari hükümlü mağarada yakalandı: 17 yıl 3 ay hapis cezası varmış

MERSİN - Mersin polisi silahlı yağma suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü kayalık ve sarp arazide saklandığı mağarada yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Silifke İlçe Emniyet ekipleri haklarında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Silahla Yağma ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından aranan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. C.'ye yöneldi. Uzun süredir firar olan şahsın Silifke kırsalında saklandığı bilgisine ulaşan polis, bölgeyi fiziki ve teknik takibe aldı. Günlerce izlenen bölgede yapılan detaylı arazi taraması ve istihbarat çalışmalarında kayalık ve sarp bir bölgede bir mağara belirlendi. Mağaraya düzenlenen operasyon hükümlü M.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyede yapılan işlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - 3.Sayfa
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