Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası 17 bin 740 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası 17 bin 740 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN