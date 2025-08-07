Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bahşılı ilçesinde JASAT timleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda; İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan E.M. (44) isimli şahıs yakalandı. "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında 26 yıl 8 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
