Diyarbakır'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Diyarbakır'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Diyarbakır'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Diyarbakır'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin merkez Yenişehir ilçesinde olduğu tespit edildi. Operasyonla yakalanan S.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Mehmet Niyazi Deniz - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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