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Firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Malatya'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan H.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunun hükümlüyü operasyonla yakaladı.

H.S. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya JASAT 3. Sayfa Haberler

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