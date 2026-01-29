Haberler

Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari Esenyurt'ta yakalandı

Güncelleme:
Hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Fatma E., Esenyurt'taki evinde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aran firari hükümlü Fatma E., Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı. Fatma E., polis merkezindeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 8 yıldır aranan Fatma E.'nin Esenyurt'ta saklandığı belirlendi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından saklandığı ev belirlenen Fatma E., önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fatma E.'nin 27 Aralık 2028 tarihinden itibaren hakkında hırsızlık suçlarından verilen 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı dosyadan UYAP aramasının da bulunduğu öğrenildi. Polis merkezinde işlemleri yapılan Fatma E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

