Firari Hükümlü Edirne'de Yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K. yakalandı. Hükümlü, evin rafı arkasında gizlenmiş halde bulunarak tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., evdeki rafın arkasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K.nin İpsala ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında, hükümlü şahıs evin rafının arkasına gizlenmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
