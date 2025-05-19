Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

Bursa'da tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 2022 yılından bu yana firari olan 69 yaşındaki S.S., Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, firari hükümlünün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saklandığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan S.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA