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Firari Hükümlü Bodrum'da Yakalandı

Firari Hükümlü Bodrum'da Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında "Türk vatandaşı veya yabancıların yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve kasten yaralama" suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.Ç.'nin (45) Bodrum'da olduğu tespit edildi. Mumcular Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan F.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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