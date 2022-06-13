Firari hırsızlar yakalanarak cezaevine gönderildi Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 20 yıl ve 24 yıl hapis cezası bulunan 2 firarı şahıs yakalandı. Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 20 yıl ve 24 yıl hapis cezası bulunan 2 firarı şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda 'Hırsızlık' suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. ile 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 24 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı. Yakalanan firari şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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