Firari Hırsız İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsız A.S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aran firari hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu. Şüphelinin "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 21 yıl 4 ay gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce cezaevine gönderildi. - İZMİR

