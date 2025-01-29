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Firari Hırsız Gaziantep'te Yakalandı

Firari Hırsız Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçunda kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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