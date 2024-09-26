Firari Hırsız Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası olan M.Ş. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Nizip ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP