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Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen firari E.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari şahıs, ekipler tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak .B., gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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