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Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı

Haklarında 7 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ firarisi doktorun biri İstanbul diğeri ise Ankara'da yakalanarak cezaevine konuldu.

İSTANBUL (İHA) - Haklarında 7 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ firarisi doktorun biri İstanbul diğeri ise Ankara'da yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve kolluk kuvvetleri tarafından aranan F.B.'nin (52) Ankara'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yaptığı tespit edildi. Yakalanan doktor adli makamlarca tutuklanarak Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve kolluk kuvvetlerinde aranan Ö.C.'nin (57) İstanbul'da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı İmmünoloji ve Alerji Uzmanı olarak çalıştığı tespit edildi. Aranan doktor gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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