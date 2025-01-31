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Firari Eski Hakim Yaşar Akyıldız Tutuklandı

Firari Eski Hakim Yaşar Akyıldız Tutuklandı
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FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıl firari kalan eski hakim Yaşar Akyıldız, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 9 yıldır firari olarak aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan Akyıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrasında Ankara Adliyesi'ne getirilen Akyılıdız, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaşar Akyıldız, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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