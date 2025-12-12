Haberler

10 yıldır firari olan şüpheliyi polis yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 2015 yılından beri firari olan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (47) isimli şüpheli, Adapazarı ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
