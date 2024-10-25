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Firari Cezaevi İçin Yakalandı: 11 Yıl Hapis Cezası Var

Firari Cezaevi İçin Yakalandı: 11 Yıl Hapis Cezası Var
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Gaziantep'te, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan B.K.N. isimli firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.N. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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